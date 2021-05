“Gekke professor” Pep Guardiola krijgt ervan langs in internationale pers na Champions League-finale: “De dunne lijn tussen geniaal en gek werd overschreden”

Pep Guardiola heeft er stevig van langs gekregen in de internationale pers nadat zijn Manchester City de Champions League-finale verloor van Chelsea. Vooral in Engeland nemen ze de Spanjaard stevig op de korrel. “Hij heeft de dunne lijn tussen geniaal en gek overschreden”, klinkt het.

“Eén van de grote kwaliteiten van Guardiola is trainer is zijn vastberadenheid het edele balspel te sieren met aanvallend voetbal. Maar misschien wonnen zijn ingebouwde instincten het wel van hem toen hij een opstelling koos die de wenkbrauwen deden fronzen zodra de elftallen bekend waren”, analyseerde de Britse openbare omroep BBC. “Geen Rodri. Geen Fernandinho. Geen bescherming. Overal aanvallende spelers. Chelsea greep zijn kans.”

Het Engelse tabloid The Sun sloeg een hardere toon aan. “Pep Guardiola overschreed de dunne lijn tussen geniaal en gek en besliste dat de Champions League-finale een goed moment was voor één van zijn gekke professor-experimenten”, klinkt het onomwonden. “Maar de grote alchemist achter Manchester City stelde enkel een stinkbom samen, want een City zonder verdedigende middenvelder of aanvaller werd helemaal overspeeld.”

Treuren om De Bruyne

Maar er was ook aandacht voor de botsing met Antonio Rüdiger waardoor Kevin De Bruyne geblesseerd naar de kant moest. “Dit had een speler zoals hij echt niet verdiend”, schrijft France Football. “Al had De Bruyne goede en minder goede momenten in de finale. Hij leek wel wat vermoeid, sommige van zijn keuzes waren wat minder geïnspireerd dan gewoonlijk. Laten we vooral hopen dat deze botsing hem naast een groot deel van de finale niet ook het EK kost.”

De Duitse krant Der Spiegel constateerde dat “de match niet beslist werd door een doelpunt, maar door een duel in de 56ste minuut”. “Rüdiger maakte eigenlijk een onschuldige tactische fout. Maar De Bruyne kwam tijdens de actie ongelukkig tegen de schouder van de Duitse international terecht en bleef minutenlang op de grond liggen. De Bruyne, de centrale speler onder Guardiola, misschien wel de beste middenvelder ter wereld, moest in tranen van het veld.”