Kapitein Merrill Stubing uit ‘The Love Boat’ overleden

De Amerikaanse acteur Gavin MacLeod, onder meer bekend van de televisieserie The Love Boat, is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Palm Desert, in Californië. Dat heeft zijn neef Mark See laten weten aan entertainmentsite TMZ.

De acteur vocht de afgelopen maanden tegen verschillende ziektes waardoor zijn gezondheid fel verzwakte en hij verscheidene keren in het ziekenhuis belandde. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar zijn neef vertelde wel dat hij niet is overleden aan het coronavirus.

MacLeod was van 1977 tot en met 1986 te zien als kapitein Merrill Stubing in The Love Boat. Ook vertolkte hij die rol in de televisiefilms die daarop waren gebaseerd. Eerder vestigde hij de aandacht al op zich in The Mary Tyler Moore Show. MacLeod had ook gastoptredens in recentere series zoals Murder, She Wrote, Oz, en That ‘70s Show. Hij werkte in totaal mee aan meer dan honderd series en films.