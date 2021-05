Vergadering OCMW-raad Geetbets

Sinds het begin van deze legislatuur is de OCMW-raad identiek samengesteld als de gemeenteraad. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het administratief centrum Den Molencouter. Ze is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Wegens corona gelden er wel beperkende maatregelen. Het aanvangsuur hangt af van het verloop van de zitting van de gemeenteraad. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be. LW