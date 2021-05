Helpdesk vaccinatiecentrum Landen-Geetbets-Linter-Zoutleeuw donderdag bereikbaar tot 20 uur

Met vragen over de praktische organisatie van je vaccinatie kunnen inwoners van Geetbets en van de ander gemeenten Landen, Linter en Zoutleeuw vanaf nu per telefoon ook op donderdagavond terecht bij de helpdesk van het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiecentrum voor de vier gemeenten is gevestigd in Landen. De helpdesk is op donderdag telefonisch bereikbaar tot 20 uur. De helpdesk is voortaan telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9 tot 16 uur en op donderdag dus tot 20 uur. Mailen kan naarvaccinatie@landen.be. LW