Philadelphia 76ers pakken derde zege in NBA-play-offs, Portland komt naast Denver en Utah klopt Memphis

Philadelphia is na haar 103-132 zege in Washington bijna zeker van een stek in de halve finales in het oosten. De 76ers leiden in de tussenstand met 3-0. In het westen won Portland met 115-95 van Denver, waardoor de stand in dat duel opnieuw in evenwicht is (2-2). Utah ten slotte graaide de volle buit mee bij Memphis (111-121) en komt in de tussenstand zo 2-1 voor.

Philadelphia kon in de hoofdstad opnieuw rekenen op een zeer dominante Joel Embiid (36 punten en 8 rebounds). De Sixers komen zo op één overwinning van de halve finales. Maandagnacht kan het al zover zijn. Bij de Wizards knokte een bij wijlen onhandige Bradley Beal zich nog naar 25 punten. Russell Westbrook behaalde een ‘triple double’ met 26 punten, 12 rebounds en 10 assists.

Bij Portland gaf het collectief zaterdag de doorslag tegen Denver. Sterspeler Damian Lillard (10 punten, 10 assists en 8 rebounds) had een moeilijke avond, maar daarvan maakten Norman Powell (29 punten) en CJ McCollum (21 punten) gebruik om uit te blinken. De vijfde wedstrijd vindt dinsdag plaats in Denver.

Utah ten slotte kon bij Memphis rekenen op een herstelde Donovan Mitchell (29 punten) en Mike Conley (27 punten). Bij de Grizzlies volstonden de 28 punten van goudklomp Ja Morant en 27 punten van Dillon Brooks niet.

Eerder op de avond plaatste Milwaukee zich in het oosten als eerste team voor de halve finales van de play-offs. De Bucks wonnen voor de vierde keer op rij van Miami (120-103).