Pep Guardiola na verloren Champions League-finale: “Het ontbrak ons aan inspiratie”

Geen derde Champions League-eindzege voor coach Pep Guardiola, tien jaar na zijn tweede en laatste triomf met het FC Barcelona van Lionel Messi. In de finale in Porto ging hij met Manchester City met het kleinste verschil onderuit tegen een uitgekookt Chelsea: 0-1, na een doelpunt van Kai Havertz met de rust in zicht.

Met onder meer Kevin De Bruyne, die op het uur geblesseerd uitviel, Phil Foden, Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Raheem Sterling en Ilkay Gündogan bracht de Catalaan een erg aanvallend City aan de aftrap, met KDB als valse negen. Daartegenover stond een stevig Chelsea-blok, loerend op een foutje. Het bleek een foute keuze: City speelde onherkenbaar en verloor zo voor de derde keer op rij van de Londenaars. “Ik heb nochtans de spelers gebracht, waarvan ik dacht dat we de meeste kansen hadden om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen”, vertelde Guardiola. “In de eerste helft hadden we het moeilijk om Chelsea uit verband te spelen, na rust ging het beter, al ontbrak het ons aan inspiratie. De passes kwamen niet aan en dan wordt het lastig. Het waren ook uitzonderlijke omstandigheden, want het was nog maar onze eerste finale. We wisten dat het moeilijk zou worden tegen dit Chelsea.”

Voor Guardiola is het nog te vroeg om conclusies te trekken. “We hebben 61 wedstrijden gespeeld in moeilijke omstandigheden, vanwege de coronapandemie. Enkel de finale van de FA Cup haalden we niet. We zijn triest door deze nederlaag, dat is zeker het geval, maar laat ons ook de rest van dit uitzonderlijke seizoen niet vergeten. We willen hier zo snel mogelijk terug staan, maar dan nog sterker.”