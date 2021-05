Opvallend: Duitse ‘trainershattrick’ in Champions League

Voor het derde jaar op rij heeft een Duitse trainer met zijn ploeg de Champions League gewonnen. In navolging van Jürgen Klopp met Liverpool (2019) en Hansi Flick met Bayern München (2020) kon ook Thomas Tuchel de Beker met de ‘Grote Oren’ bijschrijven op zijn erelijst. Zijn ploeg Chelsea versloeg Manchester City in Porto met 1-0.

Het is de tweede keer in de historie van het toernooi, dat in het verleden als Europa Cup 1 bekend stond, dat de titel in de Europese koningsklasse in drie opeenvolgende jaren door drie verschillende trainers uit hetzelfde land is gewonnen. Eerder zorgden Brian Clough met Nottingham Forest (1980), Bob Paisley met Liverpool (1981) en Tony Barton met Aston Villa (1982) voor een Engelse hattrick.