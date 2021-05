Démare snelt naar tweede opeenvolgende ritzege in Boucles de la Mayenne

Arnaud Démare heeft zaterdag opnieuw raak geschoten in de Boucles de la Mayenne (Fra/2.1). De Fransman toonde zich net zoals vrijdag de snelste in de massasprint. Hij haalde het na 182 km van Saint-Berthevin naar Craon voor Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team) en Nils Eekhoff (Team DSM). Démare neemt ook de leiderstrui over van Philipp Walsleben, die de openingsrit won. Met Piet Allegaert (6), Emiel Vermeulen (8) en Sasha Weemaes (9) eindigden drie landgenoten in de top tien.