En of de Italianen blij zijn dat ze weer naar de koers mogen komen: Davide Formolo krijgt warm onthaal na voorlaatste etappe Giro

Het is voor wielerfans over de hele wereld niet altijd makkelijk geweest om de voorbije maanden thuis te blijven omwille van het coronavirus, maar langzaam maar zeker herneemt ook het oude leven in de sportwereld. Dat is in de Giro zaterdag niet anders: op de slotklim van Alpe Motta stond een pak volk. Thuisrijder Davide Formolo kreeg van zijn landgenoten alvast een warm onthaal toen hij na afloop van de etappe terug naar beneden reed.