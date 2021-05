Brugge

Op de Burg in Brugge is zaterdagmiddag een koetspaard plotseling ineengezakt en gestorven. De zeventienjarige Tinka bezweek vermoedelijk aan een hartfalen, maar een autopsie zal daar uitsluitsel over bieden. “Ze werd altijd zo goed gesoigneerd”, zucht koetsier Dirk Stael.