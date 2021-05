Dries De Bondt heeft zich zaterdag met een cruciaal nummertje verzekerd van de eindzege in het tussensprintklassement van de Giro. Dat levert de Belgische kampioen al zeker 8.000 euro extra op in Milaan. De Bondt staat ook op een zucht van de titel in de Superstrijdlust, maar moet hopen dat Bernal zondag geen onwaarschijnlijke slottijdrit rijdt.