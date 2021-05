PODCAST. ‘Lijken in het kanaal’: reconstructie van een dodelijke clash tussen motorbendes

Al weken voor het proces van start gaat, staan de kranten vol over de extreme veiligheidsmaatregelen die in en rond het gerechtsgebouw van Tongeren zullen gelden. Dit is dan ook niet ‘zomaar’ het proces van een man die beschuldigd wordt van drievoudige doodslag. Het is veel meer dan dat: dit is het proces van de Outlaws versus de minstens even beruchte en gevreesde Hells Angels. En dan neem je best het zekere voor het onzekere, zo blijkt. Vooral omdat beide motorclubs, met leden uit heel de wereld, in groten getale in de Ambiorixstad worden verwacht. En dat zou weleens vonken kunnen geven. Een leger van politieagenten moet dan ook de veiligheid garanderen. ’s Ochtends wordt de hele assisenzaal gesweept met snuffelhonden. Iedereen die het gerechtsgebouw binnenkomt en verlaat, wordt gefilmd en moet via de metaaldetector passeren. Het lijkt wel alsof Tongeren in die dagen de meest beveiligde stad van België is.

PODCAST. ‘De Outlaws-moorden’: hoe een kroongetuige Ali Ipekci aan de galg praat

Voor het proces, dat vier weken zal duren, zijn meer dan honderd getuigen opgeroepen. Maar al vanaf dag 1 valt het op dat het gros van hen aan acuut geheugenverlies lijkt te lijden. Er heerst angst in de getuigenbank, want met motorbendes als de Hells Angels en de Outlaws valt niet te sollen. Eén iemand wil echter wél praten: de befaamde kroongetuige die van justitie een nieuwe identiteit zal krijgen in ruil voor zijn verklaring. Zorgt hij ervoor dat Ali Ipekci veroordeeld zal worden?

