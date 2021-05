Cian Uijtdebroeks heeft zaterdagmiddag een heuse demonstratie gegeven in de Classique des Alpes voor junioren. Het Belgische toptalent was zo superieur dat hij de tijd had om van de fiets te stappen bij de finish, zijn fiets in de lucht te steken en over de streep te wandelen. Beelden die herinneren aan de wereldtitel van Remco Evenepoel op het WK 2018 voor juniores in Innsbruck.