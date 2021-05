In Brussel zijn zaterdagmiddag zeker vier betogingen aan de gang. Rond 14 uur begonnen sympathisanten van Jürgen Conings aan een rondgang, kort nadien was er de Europese manifestatie voor vrijheid en democratie. Rond 16 uur is een derde editie begonnen van La Boum in het Ter Kamerenbos. Volgens de politie is de opkomst eerder beperkt: in het bos zijn in de late namiddag zo’n 500 betogers op post.