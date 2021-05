Elise Mertens tipt voormalige dubbelpartner Sabalenka voor Roland Garros: “Ze is in bloedvorm en zal gemotiveerd zijn”

Elise Mertens (WTA 15) gaat er alles aan doen om het beter dan vorig jaar te doen op Roland Garros. Ze neemt het maandag of dinsdag in de eerste ronde op tegen de Australische kwalificatiespeelster Storm Sanders (WTA 161).

Vorig jaar ging de Limburgse er in de derde ronde uit tegen thuisspeelster Caroline Garcia en dat scenario wil ze dit jaar vermijden. Aan toernooiwinst of de finale halen durft ze niet denken, maar ze heeft wel al een idee wie de finale zou kunnen halen.

“Sabalenka wordt voor mij de te volgen speelster”, stak Mertens van wal. “Ze verkeert in bloedvorm. Wanneer ze zich in haar sas voelt en erin slaagt om haar agressieve spel op te leggen, is er weinig in te brengen tegen haar. Bovendien won ze nog nooit een Grand Slam, wat haar motivatie des te groter maakt. Ze stak wel de toernooiwinst al op zak in Madrid.”

Mertens kan Sabalenka pas treffen in een eventuele finale. Ze dubbelt niet meer samen met de Wit-Russische, die verkoos om zich te focussen op het enkelspel. Mertens zal dubbelen aan de zijde van de 35-jarige Taiwanese Hsieh Su-Wei.

“We komen samen in actie op Roland Garros en ongetwijfeld ook op de grastoernooien”, ging Mertens voort. “Als het werkt des te beter en zo niet, het zij zo. Voorlopig speelden we nog maar twee wedstrijden op twee toernooien samen. “