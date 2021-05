Thomas Van der Plaetsen heeft uitzicht op olympisch ticket na sterke start op Hypomeeting van Götzis

Thomas Van der Plaetsen is goed begonnen aan zijn tienkamp op de Hypomeeting van Götzis. Onze landgenoot staat na twee proeven op een voorlopige vierde plaats. Om nog een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) te veroveren, moet Van der Plaetsen zijn persoonlijk record (8.332 ptn) breken. De limiet ligt op 8.350 punten. Dat blijft op dit moment mogelijk.

Van der Plaetsen begon degelijk met 11.21 op de 100 meter en schitterde nadien in het verspringen. Hij sprong 7m90, tien centimeter verder dan zijn persoonlijk record (7m80). De dertigjarige Oost-Vlaming is zo voorlopig vierde.

© BELGA

Niels Pittomvils, de tweede Belg die in Oostenrijk aan de slag is, liep 11.32 op de 100 meter. In het verspringen kwam hij tot 7m40, drie centimeter beter dan zijn persoonlijk record (7m37). In de tussenstand is de 28-jarige Limburger momenteel achttiende.

Later op de dag volgen nog het kogelstoten, hoogspringen en de 400 meter. Zondag staan de 110 meter horden, het discuswerpen, polsstokspringen, speerwerpen en de 1.500 meter op het programma.