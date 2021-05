Constructieve oppositie: N-VA schroeft rolstoelvriendelijke picknicktafel in elkaar

“In het Park den Dijk werd enkele maanden geleden een zitbank vernield,” leggen raadsleden Yannick Aerts en Nathalie Claes van N-VA uit. “Voorlopig is die nog niet vervangen. Daarom hebben we deze picknicktafel eigenhandig in elkaar geschroefd. We zijn wel gegaan voor een rolstoelvriendelijk exemplaar, want vlakbij het park wonen immers rolstoelgebruikers. We schenken hem aan de gemeente, in de hoop dat hij een mooi plekje krijgt.” Dat laatste zal zeker gebeuren. “De gemeente aanvaardt graag deze schenking,” laat schepen voor welzijn Frank Verbeek (Open VLD) weten. “Het park Den Dijk lijkt zeker geschikt.” TR