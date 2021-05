Vreselijk tramgeluid teistert gezinnen: “Als een sirene, van 5 tot 23 uur”

In Gent trekken bewoners aan de alarmbel. Niet letterlijk, want er is al genoeg lawaai in hun straat. De trams van lijn 1, de drukste tramlijn van Vlaanderen, maken in een bocht in de straat een vreselijk, snerpend geluid. Een oplossing is helaas niet voor meteen.

“Het lawaai is oorverdovend”, zegt Tim Roggeman. Hij woont met zijn gezin net in de bocht van de Kortrijksepoortstraat. “Mensen op het voetpad stoppen de vingers in de oren en zelfs de tramchauffeurs doen teken om zich te excuseren. Het is bijna even erg als een politiesirene. Om 5 uur worden we er wakker van, en het gaat door tot 23 uur ’s avonds.”

De Lijn erkent het probleem. Snerpende tramsporen zijn een bekend probleem bij tramlijnen in heel wat steden. Niemand heeft er een oplossing voor. Het slippen van de tramwielen op de sporen in een bocht zou het geluid veroorzaken. En dat valt, helaas voor de bewoners, niet volledig uit te sluiten.

“Het is ook zo dat trams meer lawaai maken bij koud en droog weer”, klinkt het bij De Lijn. “We proberen het probleem zo goed mogelijk onder controle te houden.”

Bewoners en handelaars uit de straat verenigden zich en proberen druk te zetten voor een oplossing. — © David Van Hecke

Veiligheid

Lawaai is niet de enige zorg; ook de veiligheid van de versleten Kortrijksepoortstraat baart de inwoners grote zorgen. “De tramsporen zijn zwaar beschadigd en her en der in de grond gezakt”, zegt Hugo Van Hootegem. “Ik vrees dat de tram hier zou ontsporen, mocht een tramspoor doormidden breken.”

Ook voor fietsers is het geen aangenaam parcours. “Je moet bijna autobanden hebben om niet in de gleuven of putten naast de tramsporen terecht te komen.” Op een heraanleg van de straat is het nog jaren wachten. De hele tramas van lijn 1 wordt samen aangepakt, tot in de Veldstraat. Maar die klus zou ten vroegste in 2024 kunnen starten.

© David Van Hecke

Kort op de bal

De Lijn garandeert dat de tramsporen maandelijks worden gecontroleerd in de straat. Indien nodig, worden ze hersteld. “Er wordt kort op de bal gespeeld als er meldingen zijn van problemen. De toestand van zowel de sporen als het wegdek wordt regelmatig nagezien door onze technische diensten.”

Bewoners en handelaars uit de straat verenigden zich en proberen druk te zetten voor een oplossing. “We hebben de situatie al heel vaak aangekaart bij de Stad en De Lijn, maar stellen vast dat er niets gebeurt”, zegt Roggeman. “We zijn blij dat er een tram door onze straat rijdt, maar vragen dat er rekening gehouden wordt met de bewoners.”