Pedro Facon: “Het is niet omdat het niet verboden is, dat het verstandig is”

In onze krant kon u al lezen dat in het ontwerp van ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de bubbel en de knuffelcontacten vanaf 9 juni op de schop gaan. Mensen zullen weer gelijk wie kunnen ontvangen bij hen thuis zonder de afstandsregels. De regel van maximaal vier personen in huis en maximaal 50 buiten blijft wel behouden.

De experts reageren negatief. “Wij hebben dit nooit geadviseerd”, zegt infectiologe Erika Vlieghe. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt voor een oprukkende Indiase variant: “Deze zomer gaan de cijfers terug omhoog gaan”, zegt hij. “Het loslaten van deze maatregel komt te vroeg.”

De coronacommissaris van de regering, Pedro Facon, bevestigt dat ervoor werd gekozen om niet meer alle detailregels in het ministerieel besluit te schrijven. De overheid wil minder betuttelend zijn, klinkt het bij het commissariaat. Maar het blijft wel belangrijk om veilige keuzes te maken, wordt eraan toegevoegd.

Hoffelijkheid

De coronacommissaris zal aanbevelingen opstellen en voorleggen aan het overlegcomité. “Het is niet omdat iets niet meer verboden is in het MB, dat het verplicht of verstandig is om dat te doen”, aldus Facon. “Bijvoorbeeld heel veel verschillende niet- of niet allemaal gevaccineerde mensen thuis ontvangen zonder enige preventieve maatregelen, of grote tuinfeesten met niet- of niet allemaal gevaccineerde personen organiseren zonder veiligheidsmaatregelen inzake afstand en dergelijke.”

In de aanbevelingen voor het private leven zal een onderscheid worden gemaakt tussen samenkomsten met mensen die volledig gevaccineerd zijn en gezelschappen waarbinnen nog niet iedereen volledig gevaccineerd is. “Sommige aanbevelingen zijn voor beide situaties nog steeds geldig, andere gericht op de gezelschappen waar nog niet iedereen volledig is gevaccineerd.”

Het aanhouden van hand-, neus- en hoesthygiëne blijft bijvoorbeeld voor iedereen heel belangrijk. Voor “gemengde” gezelschappen is het aanbevolen de groep beperkt te houden, binnen afstand te houden, niet te knuffelen of kussen en mondmaskers te dragen als er geen afstand kan worden gehouden. “Het gebruiken van zelftesten is een teken van hoffelijkheid en respect naar je geliefden”, aldus nog de coronacommissaris.