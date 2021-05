Frank Molnar verwelkomt eerste kindje

“We zijn zo blij en dankbaar dat we ze eindelijk in onze armen kunnen houden.” De 47-jarige Molnar trok twee jaar geleden met zijn 31-jarige vrouw Marissa Galle naar Amerika. “The American dream, zo kan ik onze fantastische jaren in de USA alleen maar omschrijven”, laat hij weten. “Gisteren om 5u50 is onze Amerikaanse dochter Shay Molnar geboren. Ik beloof plechtig dat ik de coolste daddy ooit ga worden. Ohja voor iedereen die nu denkt of hoopt dat ik serieuzer en volwassen ga worden... Guess again?” Molnar deed mee aan de allereerste editie van Big Brother en verwierf zo nationale bekendheid. Later presenteerde hij op JIMtv en TMF. Hij heeft nu een productiehuis, Marissa is onder meer social media manager.

(ldb, nba)