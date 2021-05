UEFA-voorzitter: “Ik zie Final Four in de Champions League vanaf 2024 wel zitten”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zich zaterdag in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe een voorstander getoond van een jaarlijkse Final Four in de Champions League vanaf 2024. Vanaf dat seizoen gaat het nieuwe opzet met 36 in plaats van 32 teams van start. Vorig jaar werd vanwege de coronapandemie voor het eerst geëxperimenteerd met een eindtoernooi van het kampioenenbal op één plaats.

“Persoonlijk zou ik het wel willen”, zei Ceferin. “Het zou fantastisch zijn. En ook financieel kan het efficiënt zijn als het goed geregeld wordt. Er zijn voor- en nadelen. Maar er is geen haast bij het nemen van deze beslissing. We hebben nog een jaar de tijd.”

Vorig jaar organiseerde de UEFA een Final 8 van de Champions League in Lissabon. Na een spectaculaire eindronde van twee weken trok Bayern München in de finale tegen PSG met 1-0 aan het langste eind.

Ceferin kwam ook nog eens terug op de hele Super League-heisa. “Voor de hele voetbalfamilie is de houding van Real Madrid, FC Barcelona en Juventus schokkend en onaanvaardbaar”, was de Sloveen hard. De drie topclubs hebben nog steeds hun nieuwe project niet opgegeven. De overige negen deelnemende clubs, waarbij zes Engelse clubs, kozen intussen wel voor verzoening met de UEFA.