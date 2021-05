Brian Priske volgt Vercauteren op als coach van Antwerp FC

Priske is een ex-speler van Club Brugge en Racing Genk. In 2007 won hij de beker van België met Club Brugge. Na zijn spelersloopbaan werd Priske assistent-coach bij FC Midtjylland. Sinds 2019 is hij hoofdcoach bij de Deense topclub en in zijn eerste seizoen werd hij ook meteen landskampioen.

Priske werd het voorbije seizoen ook al in verband gebracht met het trainerschap bij Standard en Racing Genk. Daar werd uiteindelijk voor andere namen gekozen. Frank Vercauteren leidde Antwerp de voorbije weken naar een knappe derde plaats in de Champions’ play-offs van de Jupiler Pro League. Vercauteren was sinds begin januari de opvolger van Ivan Leko bij Antwerp, die een avontuur in China bij Shanghai Port verkoos.