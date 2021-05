Overblijfselen van 215 Canadese kinderen gevonden: “Culturele genocide”

De stoffelijke resten werden aangetroffen bij radaronderzoek in de buurt van de stad Kamloops in het westen van Canada. Dat heeft Rosanne Casimir, baas van de Tk’emlúps te Secwépemc, de lokale inheemse Canadese bevolkingsgroep, laten weten.

Op de plek in het zuiden van de provincie British Columbia was er een residential school gevestigd, een soort internaat waarvan er in Canada duizenden waren en waar kinderen van de inheemse inwoners gedwongen in werden ondergebracht. Zo moest hun ‘assimilatie’ in de Canadese maatschappij sneller gebeuren. De Kamloops Indian residential school werd in 1890 opgericht door de Rooms Katholieke Kerk in Canada, en bleef open tot 1978. De school maakte deel uit van een nationaal netwerk voor kinderen van inheemse Canadezen. Er zouden zeker 150.000 kinderen op zo’n scholen hebben gezeten. Kamloops Indian residential school was een van de grootste in zijn soort in Canada.

Culturele genocide

In 2015 werd de Truth and Reconciliation Commission opgericht, die onderzoek doet naar de behandeling van de inheemse kinderen in het Canadese schoolsysteem. Daaruit blijkt hoe er systematisch gruweldaden voorkwamen. De Commissie spreekt over een “culturele genocide op de inheemse Canadese bevolking”.

De kinderen werden vaak geïsoleerd van hun families, mochten hun moedertaal niet meer spreken of tradities van hun inheemse cultuur uitoefenen. Fysiek, emotioneel en zelfs seksueel misbruik waren er schering en inslag. De kinderen moesten vaak dwangarbeid uitvoeren.

Uit onderzoek van de Commissie bleek dat al minstens 4.100 kinderen stierven terwijl ze school liepen, vaak door ondervoeding of grote uitbraken van ziektes. De restanten van de kinderen die nu werden gevonden zijn niet in die cijfers meegerekend. Documenten die werden overgemaakt aan de Commissie beschreven de conditie in de school als ‘heel hard’, aangezien de school niet genoeg fondsen van de overheid kreeg per student om de kosten te dekken.

In diezelfde documenten wordt in een verslag uit 1935 beschreven hoe tijdens een uitbraak van de mazelen er te weinig ruimte was om zieke studenten in quarantaine te plaatsen. “Er zijn 5 slaapzalen voor 285 leerlingen, die erg vol zijn. Tijdens een uitbraak is het onmogelijk om de zieken te isoleren”, leest het rapport. Tijdens die uitbraak stierven ook verschillende leerlingen.

George Manuel, die er zelf op school zat tijdens de jaren 20, reageerde in The Guardian: “Elke inheemse indiaanse student stonk naar de honger”. De school was koud tijdens de winter, en er was te weinig sanitair.

“Binnen onze gemeenschap wisten we dat dit gebeurde, maar we konden het niet verifiëren of bewijzen. Voor zover wij weten, zijn deze kinderen ongedocumenteerde doden”, zei Rosanne Casimir in een statement aan de pers.

De Tk’emlúps te Secwépemc lieten weten een lijkschouwer onder de arm te hebben genomen. Er komt verder onderzoek naar de doden, waarvan de eerste bevindingen hopelijk tegen midden juni zullen uitkomen. Ondertussen nam de gemeenschap contact op met lokale families en gemeenschappen waarvan geweten is dat hun kinderen er school liepen.

Premier Justin Trudeau zei op Twitter dat het nieuws zijn hart had gebroken. “Het is een pijnlijke herinnering aan dit donkere en schaamteloze hoofdstuk in de geschiedenis van ons land.” De eerste minister heeft zich verontschuldigd bij de oorspronkelijke volkeren van Canada. Ons land werkt aan verwerking en herstel, luidde het, maar toch is er nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid.