Amazon Prime Video plant een grootschalige reportage over de zaak-Dutroux. Daarin had de streaming-gigant graag Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, de twee overlevende slachtoffers van de kinderbeul, aan het woord gelaten. Maar die geven nul op het rekest. Hoe het nu verder moet met de reportage, is niet duidelijk.