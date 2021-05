Christoff en Lindsay gaan voor tweede carrière in de bouw

Nu de pandemie hun zangcarrière ruim een jaar on hold heeft gezet, zijn Christoff en zijn zus Lindsay van plan een tweede leven in de bouw te starten. “We willen minder afhankelijk zijn van onze huidige carrière.”

Net zoals voor veel artiesten heeft de coronacrisis er ook flink ingehakt bij Christoff (44) en zijn zus Lindsay (42 jaar). Concerten en optredens die niet doorgingen, muzikale projecten die vertraging opliepen. Bovendien raakten Christoff, Lindsay en een deel van hun familie ook besmet met Covid-19. Daarnaast leden ze wegens de lockdowns een aanzienlijk financieel verlies. Dat heeft hen aan het denken gezet over de toekomst, zo vertelt Christoff nu zondagavond in een interview op Ment TV. “Die coronatijd deed me inzien dat succes heel vergankelijk is”, aldus Christoff. “Dat weet ik natuurlijk al heel mijn leven, vandaar dat ik er ook keihard voor heb gewerkt. Maar als ze hierboven of bij de regering gewoon op pauze drukken, dan stopt het gewoon. Voor het geval wat we nu meemaken nog eens gebeurt – laat ons hopen van niet – willen we minder afhankelijk zijn van onze huidige carrière. Daarom hebben mijn zus en ikzelf besloten nog iets naast onze zangloopbaan te gaan doen.”

Wat ze dan gaan doen, ook dat lichtte de zowel bij ons als in Duitsland en Nederland populaire zanger toe. “Wij zijn geboren met een baksteen in onze maag. We komen uit een aannemersfamilie en dus gaan we een klein projectje opzetten. Bouwen en verbouwen. Het zal ook helpen om onze zinnen eens te verzetten.”

Christoff: “We willen minder afhankelijk zijn van onze zangcarrière”. — © Gerben Steyaert - MENT TV

Wat het precies wordt, staat nog niet vast, zo horen we uit de hoek van Lindsay. Concreet moet het project nog worden ingevuld, maar het bouwen en verkopen van betaalbare woningen waar grote nood aan is, zou enkel een bijberoep worden. Voor Christoff is het alleszins duidelijk: “Ik heb altijd geleerd het positieve uit negatieve periodes te halen, alles gebeurt met een reden.”

Dat Christoff en Lindsay samen iets opzetten is niet verwonderlijk. Broer en zus hebben al jaren een prima verstandhouding en in hun familie zagen ze al dat samenwerken loont. Het aannemersbedrijf van papa De Bolle runde hij immers samen met zijn broer en schoonvader, terwijl ook hun moeder meehielp in de zaak.

(jdr, dhs)