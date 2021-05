Fenomenale Jayson Tatum trekt Boston over de streep in play-offs van NBA, Kawhi Leonard geeft de Clippers opnieuw hoop

Boston, gedragen door een fenomenale Jayson Tatum (50 punten), heeft vrijdag haar eerste zege geboekt tegen Brooklyn in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. De Celtics wonnen met 125-119 van de Nets en komen in de tussenstand terug tot op 2-1.

Na twee moeilijke eerste wedstrijden, waarin Brooklyn duidelijk sterker leek dan Boston, ontbonden de Celtics en vooral Jayson Tatum dan vrijdag hun duivels. Vooral Tatum’s elf punten in het slot van het derde kwart maakten het verschil. Hierdoor konden de Celtics met een 96-84 voorsprong het laatste kwart in. De 23-jarige Tatum, die in de vorige twee duels opgeteld slechts 31 keer scoorde, is de derde jongste speler ooit die 50 keer kon scoren in een play-offduel. Enkel Rick Barry (1967) en Michael Jordan (1986) gingen hem vooraf.

Bij Brooklyn was de Big3 wel grotendeels op de afspraak. James Harden scoorde 41 punten, Kevin Durant 39. Enkel Kyrie Irving (16 ptn) kende een tegenvallende avond. De zaal in Boston werd met 4.700 fans, 25 procent van de capaciteit gevuld. Komende zondag zal de zaal helemaal gevuld zijn.

De LA Clippers hebben vrijdag - met de rug tegen de muur na twee nederlagen - een knappe 108-118 zege geboekt bij Dallas. Kawhi Leonard was de uitblinker met 36 punten, samen met Paul George (29 ptn). De 44 punten, 9 assists en 9 rebounds van Dallas-ster Luka Doncic volstonden niet.

Atlanta ten slotte hield de overwinning thuis tegen New York. Het werd 105-94. Trae Young was met 21 punten en 14 assists de drijvende kracht achter het succes. Bij de Knicks was enkel Derrick Rose (30 ptn) efficiënt. Zijn team schoot slechts 35 procent van haar pogingen raak. De tussenstand is 2-1, in het voordeel van de Hawks. De volgende ontmoeting is zondag, opnieuw in Atalanta.