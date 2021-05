Opnieuw beschuldigingen van verkrachting tegen rocker Marilyn Manson

De klacht tegen Manson, die als echte naam Brian Warner (52) heeft, werd in Los Angeles ingediend door een jonge vrouw, wier identiteit niet vrijgegeven werd. Ze zegt dat Manson haar herhaaldelijk verkracht en aangerand heeft.

In de video waarnaar Manson haar dwong te kijken zou hij een jonge fan aan een stoel vastbinden om haar te vernederen en te beledigen. Vervolgens wordt het meisje onder bedreiging met een vuurwapen gedwongen om een glas urine te drinken.

Binnen de entourage van Manson wordt de beschuldiging ontkend en wordt gezegd dat de video een “korte fictiefilm” was, waarin een volwassen actrice speelde en die nooit publiek gemaakt werd.

Een maand geleden diende ook de Britse actrice Esmé Bianco, bekend door haar rol in “Game of Thrones”, een klacht in tegen Marilyn Manson. Ze beschuldigt hem van verkrachting, sadistisch seksueel misbruik en herhaaldelijk geweld.

Verschillende andere vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood, beschuldigden de zanger onlangs ook al van intimidatie en verkrachting. Manson ontkende de aantijgingen en zei dat zijn “intieme relaties altijd met volledige wederzijdse instemming geweest zijn”.

