Overgewicht bij honden en katten is zo’n probleem geworden dat deze week de eerste obesitaskliniek voor huisdieren is geopend in ons land. De oorzaak ligt bijna altijd bij het baasje die zijn huisdier – vaak onbewust – met extra calorieën vertroetelt. “Het is een onderschat probleem dat dringend onder de aandacht moet komen”, zeggen experts.