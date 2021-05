Een bizar debacle: ‘The Special One’ zorgt voor chaos, wint thriller en verliest dan kansloos finale Premier League darts

José De Sousa stond als debutant in de finale van de Premier League darts. De Portugees was vrijdag met 10-9 te sterk voor Nathan Aspinall. In de finale trof ‘The Special One’ niet Michael van Gerwen, de winnaar van de groepsfase. De Nederlander ging met 10-8 onderuit tegen Jonny Clayton, die Dimitri Van den Bergh uit de halve finales hield. En die won het toernooi uiteindelijk na een demonstratie.