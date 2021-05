Red Dragons openen European Golden League met zege tegen Letland

De Belgische nationale volleymannen hebben vrijdag hun eerste wedstrijd in de European Golden League gewonnen. De Red Dragons versloegen in het Estse Tartu Letland met 1-3. De setstanden waren 25-19, 16-25, 14-25 en 21-25. De partij duurde ruim anderhalf uur.

De Dragons nemen het de komende dagen in hun poule ook nog op tegen Spanje (zaterdag) en thuisland Estland (zondag), telkens in Tartu. In Letland staat vervolgens van 4 tot 6 juni een tweede toernooi op de planning, waar de Belgen dezelfde tegenstanders partij geven. Op 4 juni spelen ze tegen Letland, daags nadien treffen ze Estland en op 6 juni volgt de afsluiter tegen Spanje.

De Final Four van European Golden League wordt georganiseerd in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk op 19 en 20 juni. België is als organisator rechtstreeks geplaatst voor dit toernooi. Later op het jaar, in september, staat het EK op het programma in Polen, Tsjechië, Finland en Estland.