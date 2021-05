Caleb Ewan hervat in Baloise Belgium Tour na opgave in Giro

Na zijn onverwachte en vroegtijdige opgave in de Ronde van Italië is Caleb Ewan opnieuw aan trainen toe en hervat hij de competitie in de Baloise Belgium Tour, die van woensdag 9 juni tot zondag 13 juni gereden wordt, zo maakte zijn ploeg Lotto Soudal vrijdag bekend.

Het herstel van de knie verloopt dan ook voorspoedig. Zijn deelname aan de Tour komt niet in het gedrang, bevestigt de ploeg. “Na mijn opgave in de Giro ben ik enkele dagen van de fiets gebleven, maar heb ik inmiddels de training hervat en dat lijkt goed te verlopen”, aldus Ewan. “Ik hoop zo niet al te veel van mijn conditie ingeboet te hebben, want ik had meer wedstrijdritme nodig.”

In de Ronde van Italië heeft Lotto Soudal vanwege omstandigheden nog maar twee renners in koers. “Uiteraard stemt met dat ontevreden”, bekent algemeen manager John Lelangue. “Maar geloof me: de renners die vroegtijdig de Giro moesten verlaten, kampen met hetzelfde gevoel. Ik erger me dan ook aan de kritiek van mensen die niet op de hoogte zijn van de problemen waarmee onze renners in de Giro te maken hadden. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Lotto Soudal is en blijft een ploeg van aanvallers en in de Giro hebben we dat nog maar eens laten zien, zelfs als we maar met twee renners meer in koers zijn. En dat zal in de komende wedstrijden niet anders zijn.”

Kobe Goossens, die de Giro moest verlaten na een valpartij, kreeg goed nieuws te horen. Uit de scan bleek immers dat hij geen breuken heeft opgelopen. Onze 25-jarige landgenoot heeft intussen de training hervat en mikt op de Ronde van Zwitserland voor zijn rentree.