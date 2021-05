Bondscoach Philip Mestdagh ziet na oefenzege tegen Servië werkpunten voor de Belgian Cats: “Te braaf in duels”

“Voor een eerste voorbereidingswedstrijd kan ik als coach snappen dat er wat afval in het spel zit, maar we waren te braaf in de duels en dat is niet normaal”, reageerde Mestdagh. “Dat begreep ik niet goed, want we hebben nog zestien speelsters die moeten knokken voor twaalf plaatsen. We lieten te veel rebounds aan de Serviërs en leden te veel balverlies (23 keer, waarvan 18 keer in de eerste periode, red.). Mijn groep heeft goed gereageerd, maar enkele zaken zijn duidelijk geworden.”

Bij de Belgen kregen onder meer Julie Allemand en Kim Mestdagh rust. De bondscoach hoopt Kyara Linskens te recupereren voor het duel van zaterdag tegen Puerto Rico. Emma Meesseman speelt dan normaal niet.

“We moeten Kyara testen voor haar knie. Als het voor haar niet lukt om een, twee en dan drie wedstrijden te spelen, verliezen we onze tijd met haar. Ze moet weer ritme opdoen. Tijdens de wedstrijd werden enkele zaken duidelijk. De posities twee en drie deden hun job. Er was ook een goede verstandhouding tussen Emma Meesseman en Ann Wauters, met ook Becky Massey. We dienen wel beter te doen in één-tegen-één en in het fysieke compartiment.”

Antonia Delaere scoorde een halve minuut voor de buzzer de winnende tweepunter. “Dat we tegen Servië, dat haast op volle sterkte aantrad, wonnen, is goed”, verklaarde de Antwerpse. “Maar zowel in de aanval als verdediging kwamen we agressiviteit tekort. Zeker in de eerste helft. We lieten de Serviërs te veel ruimte. In de tweede periode was het beter, al zie je dat we nog werk voor de boeg hebben.”