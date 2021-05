Thomas Tuchel staat voor tweede Champions League-finale op rij: “Niet te vergelijken met vorig jaar”

De Duitse coach krijgt zaterdagavond meteen een herkansing in de volledig Engelse finale tegen Manchester City. “Het is een ander team en een heel andere situatie. Als ik een speler was, zou ik niet graag hebben dat de coach over zijn vorige ervaringen praatte”, vertelde Tuchel vrijdag. “We verloren toen die wedstrijd en daar zijn lessen uit getrokken. Dat is alles.”

Tuchel is de eerste coach die twee opeenvolgende finales speelt met twee verschillende clubs in de geschiedenis van de Champions League. Voor Pep Guardiola, trainer van City, is het een kans om zijn eerste Champions League-titel te pakken sinds zijn laatste triomf met Barcelona in 2011. Het gaat echter niet om de trainers”, bekende Tuchel. “Het is dan ook geen tenniswedstrijd. We kennen City goed, maar morgen zullen ze met een andere opstelling en tactiek voor de dag komen. Wij zijn daar ervaren genoeg in en bereiden ons daarop voor.”