HALEN/DIEST

In het vaccinatiecentrum in Den Amer in Diest, waar ook de inwoners van Halen worden ingeënt, krijgen kleuterleid(st)ers, personeel van de buitenschoolse opvang en onthaalouders van Halen, Bekkevoort, Diest en Scherpenheuvel-Zichem voorrang voor vaccinatie.