Uitstekend nieuws: gewichthefster Nina Sterckx (18) mag zich opmaken voor de Olympische Spelen

Sterckx maakte de voorbije maanden indruk. Maandag behaalde ze nog de zilveren medaille (in de categorie tot 55 kilogram) op het WK voor junioren in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In april ging ze met het brons (ook in de categorie tot 55 kilogram) aan de haal op het EK voor senioren in Moskou.

Vandenabeele en Goegebuer bevestigden dat Sterckx dankzij haar sterke prestaties mathematische zekerheid heeft om eind volgende maand, in de categorie tot 49 kilogram, in de top acht te staan van de olympische ranking - een noodzaak om naar de Spelen te mogen. De schorsing van Vietnam, wegens dopingovertredingen, speelt hierbij in het voordeel van Sterckx, net als de regel dat ieder land slechts een maximum aantal deelnemers mag uitvaardigen, waardoor de grote landen in het nadeel zijn.

De Internationale Gewichtheffederatie (IWF) moet de olympische kwalificatie van Sterckx wel nog bekrachtigen. Vervolgens moet ook het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) het licht nog officieel op groen zetten.

© EPA-EFE

Tan is na afsluiten van olympische ranking zeker van ticket voor Spelen

Lianne Tan heeft vrijdag zekerheid gekregen over deelname aan de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). De dertigjarige badmintonster kreeg van de Badminton Wereldfederatie (BWF) te horen dat de spelersranking vanaf vandaag bevroren wordt. Tan is hierdoor zeker van haar olympisch ticket. Eerder nam ze ook deel aan de Olympische Spelen van 2012, in Londen, en 2016, in Rio de Janeiro.

Vanwege de coronapandemie ging er een kruis door de Malaysian Open en Singapore Open, twee toernooien die de komende weken op het programma stonden en nog meetelden voor de olympische ranking. De Wereldfederatie besloot dan maar de rangschikking vrijdag definitief te maken. Tan, nummer 24 van de wereld, is zo zeker van haar olympisch ticket. De top-38 (twee deelnemers per land in de top-16) mag meedoen in Tokio.