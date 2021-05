Boucles de la Mayenne: Dewulf strandt in het zicht van de meet, Démare wint in sprint

Frans kampioen Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft vrijdag de tweede etappe van de Boucles de la Mayenne (Fra/2.Pro) gewonnen. Een vlucht van Stan Dewulf werd in de slotkilometer teruggenomen. Alpecin-Fenix blijft met de Duitser Philipp Walsleben aan de leiding van de Franse rittenwedstrijd.

In de tweede etappe van 173 kilometer tussen Vaiges en Évron koos Stan Dewulf voor de vroege vlucht, samen met vier andere renners. In de lastige heuvelzone halfweg maakte Dewulfs kopman Benoît Cosnefroy de oversteek vanuit het peloton naar de ontsnapping, waar daarna enkel Dewulf en Francisco Galvan het hogere tempo konden volgen.

De drie begonnen met voorsprong aan het vlakke lokale circuit aan het einde van de rit, maar door het werk van de ploegmaats van leider Philipp Walsleben en sprinter Arnaud Démare werden de koplopers toch nog bijgehaald in de slotkilometer. In de groepssprint die volgde, maakte Démare dat voorbereidende werk af door te winnen voor de Italiaan Niccolo Bonifazio en de Noor Kristoffer Halvorsen. Piet Allegaert werd zesde, Emiel Vermeulen achtste.

In het klassement schuift Démare op naar plek twee. Hij heeft nog twaalf seconden achterstand goed te maken op Walsleben. De Spanjaard Diego Rubio is derde op 0:16. De voorlaatste etappe van zaterdag voert het peloton over 182 golvende kilometers van Saint-Berthevin naar Craon.

Uitslag:

1. Arnaud Démare (Fra/Groupama-FDJ) in 4u11:32

2. Nicolo Bonifazio (Ita) z.t.

3. Kristoffer Halvorsen (Noo)

4. Jonas Koch (Dui); 5. Stanislaw Aniolkowski (Pó?); 6. Piet Allegaert; 7. Matteo Malucelli (Ita); 8. Emiel Vermeulen; 9. Jon Aberasturi (Spa); 10. Nils Eekhoff (Ned) ? 14. Kenneth Van Rooy; 19. Thimo Willems; 29. Jordi Warlop; 30. Gijs Van Hoecke; 33; Lindsay De Vylder; 41. Pieter Vanspeybrouck; 50; Stan Dewulf; 52. Fabio Van Den Bossche; 56. Jens Debusschere; 62. Jelle Wallays; 64. Arjen Livyns; 75. Ludovic Robeet 0:25; 76. Sasha Weemaes 0:44; 80. Baptiste Planckaert 0:57; 84. Aimé De Gendt 1:48; 88. Floris De Tier 2:36; 100. Timothy Dupont 11:52; ; 114. Ludwig De Winter 17:11 - opgave: Diether Sweeck; Sean De Bie

Stand:

1. Philipp Walsleben (Dui/Alpecin-Fenix) in 8u11:05

2. Arnaud Démare (Fra) 0:12

3. Diego Rubio (Spa) 0:16

4. Kristoffer Halvorsen (Noo) 0:22; 5. Piet Allegaert 0:26; 6. Nils Eekhoff (Ned) 0:26. 7. Niccol Bonifazio (Ita); 8. Marc Sarreau (Fra); 9. Bryan Coquard (Fra); 10. Benoît Cosnefroy (Fra) 0:29 ? 13. Emiel Vermeulen 0:32; 17. Kenneth Van Rooy 0:32; 23. Jordi Warlop; 25; Thimo Willems; 33; Stan Dewulf 0:37; 37. Lindsay De Vylder 0:42; 42. Gijs Van Hoecke 0:42; 46. Pieter Vanspeyborouck; 53. Arjen Livyns; 54. Jelle Wallays; 62. Fabio Van Den Bossche 1:09; 63. Jens Debusschere; 74. Ludovic Robeet 1:41; 77. Baptiste Planckaert 2:15; 80. Floris De Tier 3:18; 91. Sasha Weemaes 9:54; 93. Aimé De Gendt 10:58; 95. Timothy Dupont 12:34; 114. Ludwig De Winter 26:21.