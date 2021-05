Sterspeler James Rodriguez “verbaasd” dat hij niet met Colombia mee mag doen aan de Copa America

Colombia doet over twee weken op de Copa America geen beroep op sterspeler James Rodriguez. De 29-jarige aanvallende middenvelder van Premier League-club Everton is nog onvoldoende fit na een kuitblessure, zo maakte de Colombiaanse Voetbalfederatie vrijdag bekend.

Ook in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Peru en Argentinië is James er niet bij. Nochtans had de speler zelf gehoopt op speelkansen. “Met verbazing lees ik de mededeling van de voetbalbond. Ze wensen mij een spoedig herstel, maar die herstelperiode heb ik reeds achter de rug en daar heb ik veel energie ingestopt. Het doet me enorm veel pijn niet voor mijn land te mogen uitkomen”, aldus James.

Colombia zou aanvankelijk samen met Argentinië de Copa America organiseren, maar vanwege de politieke onrust in het land besloot de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie CONMEBOL in extremis de organisatie uitsluitend aan Argentinië toe te vertrouwen.