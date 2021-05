Lanakens dierenasiel in geldnood na dure operatie lammetje. — © TV Limburg

Dieren in nood opvangen en verder helpen, dat kost enorm veel geld. Dat ondervindt de 25-jarige Sofie Senden uit Lanaken. Met haar dierenopvang Lamana vangt ze nu 80 dieren op. Een lammetje, genaamd Bowie, is geboren met een misvormde achterpoot. Het diertje moest zopas een zware operatie ondergaan van 5000 euro. Zonder middelen lukt het niet. Via sociale media sloeg ze een noodkreet en dat heeft geholpen. Ze kan nu de operatie van Bowie bekostigen al moet het lammetje nog wel een lange weg afleggen.