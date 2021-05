Novak Djokovic slaat opnieuw een racket stuk, maar speelt finale in ‘zijn’ Belgrado

In de halve finale nam de thuisspeler niet zonder slag of stoot de maat van de Slovaak Andrej Martin (ATP 119) met 6-1, 4-6 en 6-0. Een best opmerkelijke uitslag want Djokovic liet het in de tweede set helemaal hangen. Net zoals in zijn twee voorgaande wedstrijden sneuvelde er dan ook een racket.

In de finale neemt Djokovic het op tegen de Slovaak Alex Molcan (ATP 255), die het in zijn halve finale verrassend in drie sets haalde van de Argentijn Federico Delbonis (ATP 52): 4-6, 6-4 en nog eens 6-4.

Voor Djokovic is het de derde finale van het jaar, na zijn zege op de Australian Open en zijn nederlaag in Rome tegen Rafael Nadal. In Belgrado is het de eerste keer sinds 2011 dat hij de finale speelt. Voor de 23-jarige Molcan is het de eerste ATP-finale.