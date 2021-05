De werken aan de grote ring in Hasselt ter hoogte van het provinciehuis zijn helemaal afgerond. Vanaf volgende week zal het openbaar vervoer daar op een aparte busbaan rijden en via tunnels onder de grote ring passeren. Dat moet zorgen voor een betere verkeersdoorstroming. De werken hebben zo'n 2 jaar geduurd. Ook de nieuwe fiets- en voetpaden zijn klaar, die kunnen vanaf vanavond al in gebruik genomen worden.