Klopjacht Jürgen Conings draait op niets uit

De zoektocht naar de voortvluchtige militiair Jürgen Conings is opnieuw op niets uitgedraaid. Zo'n 400 agenten en militiairen zochten met de grote middelen op drie nieuwe locaties in de buurt van waar Conings vorige week zijn auto achterliet. De drie zones lagen ten noorden van de Boslaan in Dilsen-Stokkem. Rond kwart over tien 's avonds werd de zoekactie stopgezet. In het bos troffen de veiligheidsdiensten enkele spullen aan die verder onderzocht worden. Vandaag vinden er geen zoekacties meer plaats in onze provincie, dat bevestigt gouverneur Jos Lantmeeters.