In Bocholt heeft de gemeenteraad het dossier rond de zandwinning bijna unaniem goedgekeurd. In het verleden was er veel protest tegen de plannen, van buurtbewoners, maar ook van milieuverenigingen. Met de Limburgse milieukoepel is nu een consensus gevonden. In dit laatste, goedgekeurde plan zal er zo'n 64 hectare minder ontgonnen worden.