REACTIES. Blije Bernal kan schade beperken in de Giro, Hermans opnieuw mee in vlucht: “Ik word maar niet slechter”

Egan Bernal eindigde vrijdag als derde op Alpe di Mera, op 28 seconden van winnaar Simon Yates die ook nog tien bonificatieseconden pakte. Bernal houdt nu nog 2:49 over op de Brit en 2:29 op Damiano Caruso. “Vandaag voelde ik me zeer goed”, klonk hij optimistisch, “beter alleszins dan in de etappe van woensdag”, waar hij meer tijd verloor.

Neen, Egan Bernal maakt zich geen zorgen dat Simon Yates alweer een stapje dichter is gekomen in het klassement.

“Ik was blij dat ik me vandaag weer goed voelde, de wattages die ik trapte waren in orde en ik reed zelf ook een goede slotklim. Uiteindelijk moet ik enkel Yates en Almeida voor me laten en loop ik wat uit op Caruso. Ik onthoud het positieve. Yates was duidelijk de sterkste vandaag, maar zelf heb ik ook niet te klagen over mijn vorm. Voor mij is het belangrijkste de roze trui in Milaan en ik wil geen fouten maken onderweg. Ik moet kalm blijven en de focus houden. Ik sta er nu weer een stapje dichter bij en dat stemt me tevreden, zeker na mijn slechte dag van woensdag. Ik heb er vandaag alles uitgehaald wat er in zat. Misschien dat ik nog vijf of seconden minder kon verliezen, maar ik volgde Almeida niet, omdat ik ook niet helemaal tot het gaatje wil gaan en nog wat energie wilde over houden.”

Zaterdag wacht immers de laatste bergrit, met nog meer hoogtemeters. “Maar ik start met vertrouwen”, ging de Colombiaan verder. “Ik hoop op dezelfde benen als vandaag. Hopelijk blijft de kloof met Caruso en Yates na morgen overeind en dan rest enkel nog de tijdrit waar ik nog fris aan de start wil verschijnen.

Het contrast tussen de Bernal van de eerste twee weken en deze slotweek is groot. “Natuurlijk houd ik van aanvallen, van agressief koersen”, reageerde hij. “Maar Yates was sterker dan mij en dan moet ik niet gek beginnen doen. Ik moet mijn ploegmaten bedanken. Zij hielden het tempo hoog, wat Castroviejo deed was echt belangrijk. Yates nam snel 20 seconden, maar daarna bleef het gelijk en hanteerden we ons tempo. Ik wilde geen risico nemen en me forceren om naar hem toe te rijden, het belangrijkste was om de controle te houden en daarin zijn we geslaagd. Ik voel me nog goed, maar de realiteit liegt ook niet: op dit moment is met Yates een renner nog sterker is.”

© EPA-EFE

Yates heeft ritwinst beet: “Was belangrijk voor mij na coronabesmetting van vorig jaar”

Simon Yates (Team BikeExchange) heeft zijn eerste ritzege beet in deze Giro, zijn vierde in zijn carrière en nadert opnieuw enkele seconden tot bij Egan Bernal. “Ik wilde echt een rit winnen in deze Giro”, sprak hij na afloop. “Ik ben alvast blij dat dit nu gelukt is.”

Simon Yates haalde woensdag al eens uit op de Sege di Ala en toonde zich ook vrijdag op de slotklim. Op 6,4 km van het eind versnelde hij en moest iedereen passen. Bernal liet zijn ploegmaat tempo rijden en reageerde niet. “Ik ben echt blij”, zei hij. “We hadden de etappe onder controle en gelukkig kon ik het afmaken en pak ik de zege. Dit is heel belangrijk voor mij. Vorig jaar moest ik uit de Giro na een coronabesmetting. Ik wilde hier gewoon graag winnen, me tonen.”

Yates had nagedacht over zijn aanval. “Ik zag dat de jongens van INEOS Grenadiers er geen probleem mee hadden om gewoon tempo te rijden. Ik had het gevoel dat ze me vandaag zouden laten gaan, want op Twitter las ik iets van Bernal dat ze liever wilden controleren dan met me mee te springen. Toen ik aanviel, zag ik dat ik gelijk had. Toen ben ik gewoon vol gas gegaan en dat was het eigenlijk tot aan de meet.’

Yates nadert nu tot op 2:49 van Egan Bernal. “Vandaag heb ik geprobeerd om er het beste van te maken en pak ik de zege. Dit was niet de moeilijkste etappe van de twee bergritten, alleen was de slotklim wel zwaar. Morgen wordt een andere dag, heel zwaar, op grote hoogte. Ik ga mijn best doen en we zullen zien tot waar ik toe in staat ben.”

© ISOPIX

Hermans na nieuwe vluchtpoging: “Ik kom sterker uit deze Giro”

Quinten Hermans schoof mee in de vroege vlucht vrijdag in de negentiende etappe van de Giro, maar de koplopers kregen weinig ruimte van het peloton en werden opgeslokt door de groep met favorieten. Hermans finishte als 40ste, op 11:16 van winnaar Yates, maar onthoudt het positieve. “Ik ga sterker dan ooit uit deze Giro komen”, meent hij.

“De grote ploegen hadden duidelijk hun zinnen gezet op deze rit en dan weet je dat het moeilijk wordt”, aldus Hermans in een bericht van zijn team Intermarché-Wanty Gobert. “Ik ben bang dat de etappe van donderdag mijn laatste kans was op een overwinning. Toch wou ik mezelf en de ploeg vandaag in de kijker rijden. En natuurlijk hoop je dan dat het peloton zich koest houdt. Op zich was ons groepje wel interessant maar met zes renners voorop blijven is zeker niet evident.”

“Ik word maar niet slechter tijdens deze drie weken, ook bergop niet”, stelde hij vast. “Dat is een fijn gevoel. Ik voel me nog altijd goed. Hopelijk kan ik dat na de rit van morgen ook nog zeggen, want een onderneming als vandaag kruipt wel in de kleren. Een rasklimmer ben ik niet, maar in klein groepje kan ik zelfs op de langere cols meestrijden om de overwinning. Volgens mij ga ik sterker dan ooit uit deze Giro komen. Een ervaring als deze zorgt ervoor dat je een grotere motor krijgt dus dat zit wel goed.”