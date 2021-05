Nora Gharib gaat voor gedurfde kapselswitch

Actrice en zangeres Nora Gharib is op vrijdag langsgeweest in het kapsalon van BV-kapper Jochen Vanhoudt en koos er voor een opvallend kapsel. De twee voorste strengen van haar donkere lokken werden ontkleurd en zijn nu platinablond.

De twee brede, witte stroken haar vormen een overduidelijk contrast met de rest van haar coupe en geven het kapsel een futuristische look mee. Dat was ook helemaal de bedoeling. Nora Gharib, bekend van Patser, ging voor deze switch in het kader van een nieuwe rol.

Dit kapsel ziet er dan wel heel future proof uit, maar knipoogt tegelijk naar de jaren negentig. De Britse meidengroep Spice Girls experimenteerde toen al met strengen haar in een lichte kleur als opvallend contrast met de rest van hun haren. Zo had Gerri Halliwel twee gebleachte mèches in haar vuurrode kapsel.

© Instagram Nora Gharib

Een jaartje geleden dook de stijl massaal op onder de hashtag #roguehair. Onder meer Kylie Jenner en Jennifer Lopez waagden zich aan de comebacktrend. Volgens Jochen ogen de lichtere strengen heel leuk als je een paardenstaart maakt met de rest van het haar en de lichtere lokjes eruit laat. Het nadeel? Het kapsel werkt niet als je haar niet overal bijna even lang is en de uitgroei is na enkele weken al heel duidelijk te zien.