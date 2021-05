Elise Mertens gaat voor beste resultaat ooit op Roland Garros: “Ik voel me goed en ben klaar om te spelen”

Elise Mertens (WTA 15) begint maandag of dinsdag aan haar vijfde Roland Garros. De 25-jarige Limburgse, die niet speelde sinds ze in de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi in Rome verloor en zich blesseerde aan haar dij, zal het toernooi beginnen tegen de 26-jarige Australische Storm Sanders (WTA 161).

“Ik voel me goed en ik ben klaar om te spelen,” zei ze. “Ik heb een paar dagen genomen om te herstellen na Rome, want mijn lichaam had het echt nodig. Daarna heb ik me twee weken goed voorbereid. Ik heb getraind met Badosa, die in goede vorm is, en met Keys, die net haar eerste titel won in Belgrado. Vandaag speelde ik met Svitolina. En morgen zal het met Azarenka zijn. Het is leuk om weer met topspeelsters te kunnen spelen.”

Elise Mertens, finaliste in Istanboel en kwartfinaliste in Madrid na haar overwinning op Simona Halep (WTA 3), heeft hoge verwachtingen voor Roland Garros dit jaar.

“Ik bekijk het match per match. Ik moet me op mezelf focussen en het niveau halen dat nodig is om te winnen,” aldus de Belgische nummer één. “De laatste twee jaar heb ik hier telkens de derde ronde gehaald. Dus als ik beter wil doen, moet ik minstens de zestiende finales halen. Dat is ook mijn ambitie. Het is moeilijk om te zeggen waar ik sta tussen al die topspeelsters. Ik heb er dit jaar al enkele geklopt, maar nog niet op gravel. Ik plaats mezelf in de middenmoot, in de hoop mezelf te overtreffen.”