Hasselt/Tongeren

Zaman Amiri is zopas schuldig bevonden aan moord op de Afghaanse kapster Negeen Mohammed Reza. De twaalf juryleden in het Tongerse assisenhof veegden de argumenten van de verdediging van tafel. Geen doodslag, geen onweerstaanbare drang en geen uitlokking. Wel moord. De jury buigt zich nu over de strafmaat.