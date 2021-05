Vierdejaars SJB solidair met leeftijdsgenoten in Haïti

De leerlingen van de richting Sociale en Technische Wetenschappen krijgen in het vierde jaar een integrale opdracht. Het startschot was nu de uiteenzetting over het weeshuis. Via diverse opdrachten zetten ze in groepjes een eindresultaat neer. Binnen de integrale opdracht is er een luik voeding. Precies daarin zorgen de leerlingen voor een ‘tegenprestatie’ waarbij ze in niet-coronatijden een lekkere pompoensoep maken en verkopen. De opbrengst daarvan gaat dan naar het weeshuis. Dit jaar moesten ze het onder begeleiding van hun leerkrachten over een ander boeg gooien. Zo ontstond de idee voor de verkoop van sleutelhangers. De opbrengst daarvan bedroeg liefst 600 euro.Zopas mocht Frans het geld virtueel in ontvangst nemen. In hun drie respectieve klassen kon hij de leerlingen op scherm bedanken en uiteenzetten dat het geld meer dan welkom is in de uitbouw van het landbouwproject dat op het getouw staat. Het weeshuis wil overgaan tot de aanschaf van trekossen en landbouwalaam en op die manier weer een stukje zelfstandiger worden.Deze jongeren hebben bewezen dat ze zich in een voor hun ongewone en moeilijke periode toch kunnen inzetten voor een concreet ontwikkelingsproject.Het project kan je volgen op www.osjosma.be en op fb via osjosma, good to help these kids