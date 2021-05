Vbs Het Kozijntje speelt en springt erop los!

In het begin van de week mochten de kinderen speelgoed meebrengen waar ze tegenwoordig mee spelen. Naarmate de week vorderde mochten ze speelgoed van vroeger testen. De speelplaats werd een ware Vlaamse kermis zoals dat vroeger heette.Zo werd op een speelse manier educatief gewerkt rond de tegenstellingen en de evolutie van speelgoed van vroeger tot nu. Het was een echte funweek met als afsluitende verrassing maar liefst twee springkastelen per klasbubbel.