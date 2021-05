Op een video die vorig jaar is vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Defensie is te zien en te horen hoe gevechtspiloten een object spotten dat rare capriolen maakt. — © AFP

De VS is in de ban van ufo's. Lang het domein van makke sciencefiction, X-Files en mensen met een zilverpapieren hoedje, zijn de vliegende objecten in Washington nu een serieuze zaak van nationale veiligheid. Volgende maand geeft het Pentagon een reeks documenten vrij. En zelfs Obama zegt het: “Ja, er bestaan beelden van objecten die we niet kunnen verklaren.”