Shoptip: de nieuwe collectie handtassen van Annelies Timmermans

De Belgische Annelies Timmermans heeft een nieuwe collectie handtassen ontworpen. Die is nog niet te koop, maar je kunt je favoriete model wel al op voorhand bestellen om het in september aan je arm te hebben bengelen.

Na het succes van haar pre-order collectie in 2020, lanceert ontwerpster Annelies Timmermans dit jaar opnieuw een lijn on demand. Deze bestaat uit tien handtassen, een kaarthouder en een geldbeugel in Italiaans leder, beschikbaar in verschillende kleuren. Prijzen starten vanaf 95 euro.

De modellen zijn in online voorverkoop sinds woensdag 26 mei. Een item naar keuze bestellen kan nog tot en met zondag 6 juni. Wil je de stuks liever live zien, voelen en dragen, dan kun je ze bezichtigen in de pop-ups in Antwerpen (The Collector’s House, nog tot 30 mei) en Leuven (Belva, nog tot 5 juni). Na 6 juni gaat alles in productie. In september worden alle orders aan huis geleverd. Een limited extra oplage zal nadien onder meer te koop zijn via de webshop van Annelies Timmermans.

“Mode gaat heel snel en de sector moet nog grote stappen zetten op ecologisch vlak. Via productie on demand vermijd ik als merk overschotten en denken klanten bewust na over het model waarin ze willen investeren”, aldus de designer in een persbericht.

anneliestimmermans.com